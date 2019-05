Problemen op A15 door gekantelde vrachtwagen

Vanwege de bergingswerkzaamheden is de snelweg tot 09.00 uur dicht. Ⓒ Persbureau Heitink

DODEWAARD - Op de A15 richting Nijmegen is een vrachtwagen gekanteld tussen Dodewaard en Andelst. Vanwege de bergingswerkzaamheden is de snelweg tot 09.00 uur dicht, meldt de ANWB. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch (A2, A59 en A50).