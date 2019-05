Grote brand verwoest garagebedrijf Den Helder

De brandweer heeft weten te voorkomen dat ook het naastgelegen witgoedbedrijf in vlammen opging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het garagebedrijf was niemand aanwezig.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik