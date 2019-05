Blunder: burgers voor terrorist aangezien en onder schot gehouden

De burgers bleken geen figuranten, maar werden wel onder schot gehouden en in de boeien geslagen. Ⓒ EPA

ANTWERPEN - De politie in Antwerpen heeft tijdens een antiterreuroefening een pijnlijke vergissing begaan. Twee personen die niet deelnamen aan de oefening in het Sportpaleis vorige week woensdag werden door gewapende agenten voor figuranten aangezien die terroristen speelden. De agenten hielden de twee onder schot en sloegen hen in de boeien.