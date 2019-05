Bejaard stel krijgt twintig kilo meth thuisbezorgd

De lading zou door een bezorgblunder zijn afgeleverd bij de woning van het stel bij Werribee, in de buurt van Melbourne. Die ouderen namen het pakket in ontvangst en ontdekten dat het ging om zakken met wit poeder. Die wogen in totaal ongeveer twintig kilo.

Het duo belde de politie, die vervolgonderzoek instelde. Dat leidde tot een inval bij een andere woning in het gebied. Rechercheurs troffen daar nog meer drugs aan en arresteerden een 21-jarige man.