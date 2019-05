Forse boete voor wiet in woning

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

De gemeente heeft in 2017 een controle uitgevoerd in een woning omdat vermoed werd dat die leeg stond. Bij een tweede controle is het geluid van een afzuiginstallatie te horen.

De politiemensen vermoeden sterk dat zich in het pand een wietplantage bevindt en dat blijkt bij binnentreding in de kamer dan ook zo te zijn. De aanwezige persoon wordt opgepakt door de politie.

Gemeenteambtenaren besloten dit keer echter ook om een bestuurlijke boete van 20.500 euro aan de woningeigenaar op te leggen. In een kamer waar hennep wordt geteeld kan niet worden gewoond en daarom levert dat woningonttrekking op, zo oordeelden de ambtenaren.

De enkele aanwezigheid van de hennepkwekerij in de slaapkamer maakt volgens hen dat sprake is van onttrekking, omdat het ook verboden is woonruimte gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. De slaapkamer was in dit geval niet langer geschikt voor bewoning en de woning was daardoor voor minder bewoners geschikt.

Uitspraak

De rechters geven de gemeente daarin nu gelijk.

„De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat een hennepkwekerij in één van de twee slaapkamers van de woning is aangetroffen. Deze slaapkamer was niet geschikt voor bewoning. Dat niet de gehele woning werd gebruikt voor hennepteelt, is naar het oordeel van de rechtbank niet van belang voor de vraag of sprake is van onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning.”

De boete van 20.500 euro is volgens de rechters dan ook terecht. Een verzoek om dat bedrag naar beneden te brengen werd door de rechters niet gehonoreerd.

Bekijk ook: 900 gevallen woonfraude in Amsterdam ontdekt

Naast boetes opleggen kan de burgemeester bij het aantreffen van een wietplantage of een handelshoeveelheid hard- en softdrugs een pand ook sluiten, omdat die een aanzuigende werking op criminele activiteiten hebben en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden (denk aan brandgevaar, ripdeals, overlast, inbraak).

In 2018 gebeurde dat in totaal 86 keer, blijkt uit een overzicht van de gemeente.

Bekijk ook: Meer Nederlandse wietplantages in buitenland