Slang met drie ogen gevonden in Australië

Northern Territory Parks and Wildlife Service omschreef de ontdekking van de slang als ’eigenaardig’.

De jongen Ruitpython, zoals het soort heet, stierf enkele weken nadat het in maart was gevonden. Het 40 centimeter lange beestje had de bijnaam ’Monty Python’ gekregen.

Het dier zou door de gevolgen van de ’natuurlijke mutatie’ moeite hebben gehad om te eten.

Volgens Northern Territory Parks and Wildlife Service had de slang een derde oog in één schedel, en was er geen sprake van een tweekoppige slang.