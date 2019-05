Den Haag zegt ’nee’ tegen meer poen Van Nieuwkerk

Omroepbons Hox wil juist wel een uitzondering op de door de NPO zelf vastgestelde salarisregels. Dit omdat hij bang is dat Van Nieuwkerk anders overstapt naar de commerciëlen. De presentator verdient nu nog meer dan een ministerssalaris, maar moet vanaf 2020 inleveren.

Op een houtje hoeft hij ook dan bepaald niet te bijten. In plaats van de 363.000 euro die hij vorig jaar verdienen, wordt dat dan zo’n 194.000 euro. Het is geld dat door de belastingbetaler bijeen wordt gebracht.

Minister Slob moet uit grond van de Mediawet zijn goedkeuring geven voor de NPO-salarisregels. Daarbij gaat hij uit van de Wet Nnormering Topinkomens (WNT), oftewel de Balkenende-norm. Slob: „De WNT geldt voor alle sectoren waar functionarissen vanuit belastinggeld hun salaris betaald krijgen. We willen als kabinet juist af van allerlei uitzonderingen. Ik denk er dan ook niet aan om een uitzondering te maken voor Matthijs van Nieuwkerk. Daarover ben ik ook steeds glashelder geweest.”

’Andere planeet’

„Hilversum blijkt echt een andere planeet”, zegt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. „Het gaat hier om belastinggeld. Als je meer wil verdienen dan de minister-president, dan ga je naar de commerciëlen toe. Ze zijn in Hilversum vergeten dat het bij de publieke omroep gaat om het maken van mooie programma’s, niet om de beste presentatoren.”

Ook wat het CDA betreft komt er geen uitzondering op de Balkenende-norm voor Van Nieuwkerk. „Mocht hij komend jaar alsnog naar de commerciëlen gaan, dan biedt dat ruimte voor nieuwe programma’s. Het lijkt mij een goede strategie daarover alvast na te denken”, geeft Kamerlid Harry van der Molen fijntjes als tip mee.

’Helemaal de weg kwijt’

Coalitiegenoot Joost Sneller (D66) proestte haast zijn koffie uit toen hij de redenering van de omroepbons in het AD las. Volgens hem is de omroep helemaal de weg kwijt. „V.A.R.A. was oorspronkelijk een acroniem voor ’Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs’”, zegt hij hoofdschuddend.

Op diezelfde lijn zit PVV’er Martin Bosma. „De VARA (Vereniging Arbeiders Radio-Amateurs) viert 1 mei, de Dag van de Arbeid, door te pleiten voor het megasalaris van een van haar werknemers. Socialisme”, twittert hij.

De coalitiepartijen broeden juist op het korten van de publieke omroep nu de populariteit van lineaire televisie tanende is en de reclame-inkomsten teruglopen. Minister Slob (Media) werkt momenteel aan het moderniseren van het omroepbestel. Zijn plan wordt deze maand nog verwacht.