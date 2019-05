Twee doden bij protesten in Venezuela

Volgens deze mensenrechtenorganisatie werd dinsdag een 24-jarige vrouw gedood in de deelstaat Aragua. Een 27-jarige vrouw overleed woensdag in de hoofdstad Caracas in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze werd volgens de OVCS tijdens de demonstratie op 1 mei door kogels geraakt in haar hoofd. Guaidó houdt regeringsgetrouwe troepen verantwoordelijk voor hun dood.

Ondanks enkele overlopers, staan de strijdkrachten van het land nog steeds officieel achter de socialistische regering van Maduro.

Guaidó had de Venezolanen dinsdag opgeroepen zijn ’Operatie Vrijheid’ te steunen met als doel de regering omver te werpen. Duizenden mensen gingen in veel steden de straat op. Op 1 mei hielden zowel aanhangers van de oppositie als van de regering massademonstraties. De OVCS zei dat op beide dagen van het protest meer dan 230 mensen gewond raakten.