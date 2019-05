Vanaf 1 juli: 95 euro boete als je belt op fiets

Er worden geen waarschuwingen uitgedeeld, maar je krijgt meteen een prent, zo meldt de site Alphens.nl.

Politiechef John Nieumeijer is heel duidelijk: „We beginnen vanaf 1 juli gelijk met het uitschrijven van bekeuringen. Daarom hebben we de regeling ook al op tijd aangegeven op onze Facebookpagina", verklaart hij tegen de site. De politie wordt overstelpt met reacties op het bericht. Van de 1100 reacties is het merendeel positief. „Terecht” is het meestgelezen commentaar.

Het in de hand houden van de telefoon is genoeg voor een bekeuring. Even je navigatie checken of een nummer op je muziekspeler veranderen; het mag allemaal niet.

De regel is door minister Cora van Nieuwenhuizen ingesteld. Ze hoopt het aantal ongelukken te verminderen.