Weer meer Nederlanders in Syrische kampen

Ongeveer 80 Nederlanders bevinden zich nog bij een jihadistische groepering of elders in Syrië.

De afgelopen jaren zijn volgens de AIVD in totaal ongeveer driehonderd mensen vanuit Nederland met jihadistische intenties uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. De meesten sloten zich aan bij IS, een klein deel bij het aan al-Qaeda gelieerde Ha’yat Tahrir al-Sham.

Ongeveer negentig van de uitgereisde volwassenen zijn de afgelopen jaren gesneuveld bij de strijd, zestig keerden terug.

Tweehonderd kinderen met een Nederlandse link

In Syrië en Turkije zijn momenteel minstens tweehonderd kinderen met een Nederlandse link, dus met een of twee ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. De meesten van hen zijn daar geboren, minder dan een kwart is door de ouders meegenomen naar het strijdgebied.

De AIVD geeft wel een groot voorbehoud bij deze cijfers. „Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd”, staat in de toelichting.