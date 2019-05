Minister Cyprus neemt ontslag na seriemoorden

Een 35-jarige beroepsofficier is onlangs in hechtenis genomen. Volgens de politie heeft hij in totaal zeven moorden bekend. Hij ontmoette de vrouwen via een datingsite.

De autoriteiten kregen veel kritiek, omdat ze berichten over de verdwijning van de vrouwen niet grondig zouden hebben onderzocht. Een moeder en dochter uit Roemenië, die de eerste slachtoffers zouden zijn, verdwenen in september 2016 en de laatste slachtoffers, uit de Filipijnen, rond augustus 2018.

