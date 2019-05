’Vingerafdruk Turk bij verblijfsaanvraag mag’

Ⓒ EPA

LUXEMBURG - De verplichting voor Turken die een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen om een foto van het gezicht en tien vingerafdrukken te leveren, is niet in strijd met de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963. Daarin is afgesproken dat EU-landen geen nieuwe beperkingen voor Turkse onderdanen mogen invoeren.