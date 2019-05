Man krijgt klappen na morsen koffie in Hoorn

Het meisje van een jaar of 17 was in gezelschap van drie jongemannen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar. Toen de man bij een benzinestation op het Keern aankwam, kwamen er vier mannen op hem af. Een van hen sprak de koffie morsende man aan en gaf hem vervolgens een klap op zijn hoofd. Het 41-jarige slachtoffer viel daardoor op de grond. De man werd daarop nog een aantal keren geslagen.

Signalement verdachte

De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte en roept getuigen op zichzelf te melden. Volgens het signalement zou hij ongeveer 1.80 meter lang zijn, heeft hij een gespierd postuur en een donker getinte huidskleur. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft zwart kort haar en een ongeschoren baard. Ook was er een litteken zichtbaar op de rechterkant van zijn gezicht. De drie andere mannen in het gezelschap hadden eveneens een getint uiterlijk, aldus de politie.