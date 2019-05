Dol op Da Vinci

In de kapel van Saint-Hubert in het Franse Amboise bevindt zich het graf van Leonardo da Vinci. Ⓒ REUTERS

Het is vandaag zijn 500e sterfdag, maar de naam en faam van Leonardo da Vinci zijn zelfs vijf eeuwen na dato nog springlevend. De Italiaanse renaissancekunstenaar, vermaard door zijn Mona Lisa, zijn vroege ontwerp voor een vliegmachine en niet in de laatste plaats door zijn rol in Dan Browns bestseller De Da Vinci Code, weet nog altijd te boeien en te inspireren. Enkele recente voorbeelden.