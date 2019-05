Wolvin Naya is hoogzwanger

Ⓒ Ⓒ TWITTER NATUUR EN BOS

BEVERLO - De jonge wolvin Naya die ruim een jaar geleden in Belgisch Limburg is neergestreken, is hoogzwanger. Dat melden het Agentschap Natuur en Bos en het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Op beelden is de uit Duitsland afkomstige wolvin met een hele bolle buik te zien. Experts vermoeden dat ze al een van de komende dagen welpjes zal krijgen.