OVV gaat vuurwerkramp niet onderzoeken

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet geen vervolgonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra heeft dat vorige week, vlak voor zijn vertrek, in een brief gemeld aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De Tweede Kamer heeft die brief donderdag gepubliceerd.