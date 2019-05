Zeeleeuw van snelweg geplukt in Californië

California Highway Patrol-agent Roger Pereira zegt tegen KGO-TV dat hij dacht dat de melding een grap was, tot hij zelf de zeeleeuw zag zitten: „Normaal gesproken krijgen we meldingen over honden en katten. Daarom hadden we zoiets van ’We zullen wel zien wat we aantreffen. En het bleek inderdaad om een zeeleeuw te gaan!”

Een groep automobilisten had de weg geblokkeerd om zo de zeeleeuw te beschermen van het andere verkeer.

Nadat de zeeleeuw was opgehaald door agenten is het overgebracht naar het Peninsula Humane Society, daarvandaan werd de zeeleeuw weer opgepikt door een zeezoogdierencentrum.

Dierenarts Emily Whitmer zegt dat de zeeleeuw naar schatting een jaar oud is. Whitmer vermoedt dat het dier verdwaald is geraakt op weg naar de Stille Oceaan.