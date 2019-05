Verdachte ’tbs-moord’ langer vast

De rechtbank Midden-Nederland heeft donderdagmiddag na de voorgeleiding van Van K. besloten dat de verdenking jegens de man voldoende ernstig is. Van K. en B. zouden het slachtoffer Gerrit Thomassen thuis in zijn woning in Lelystad in het weekend van 20 april thuis hebben bezocht. Na een tip ontdekte de politie pas later het lichaam.

Jan van K. uit Almere heeft een langdurig tbs-verleden en ging in 2003 na een behandeling van zes jaar in Groningen in de fout toen hij met proefverlof mocht. Hij liet toen een neef op diens vriendin insteken met een mes. Hij kreeg opnieuw tbs en was nog maar recent uitbehandeld.

Van K. is een goede kennis van Michael B. De zaten met elkaar in de tbs-kliniek in Almere, waar ook het slachtoffer Thomassen verbleef. Volgens de man die de politie tipte, zou roof het mogelijke motief zijn geweest.

De politie doet nog volop onderzoek in de zaak. Binnen de politiek is onthutst gereageerd op de aanhoudingen. Het feit dat Jan van K. na een tweede kans opnieuw vastzit voor een ernstig delict, is vol ongeloof ontvangen.

m.van.wely@telegraaf.nl