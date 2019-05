Berging doden Nieuw-Zeelandse mijn uitgesteld

De kolenmijn zou vrijdag worden geopend voor een poging de stoffelijke resten te bergen, waarop de nabestaanden al zo lang hoopten. Ⓒ AFP

WELLINGTON - Een zoekactie naar de lichamen van de slachtoffers van een mijnramp in Nieuw-Zeeland die zich 8,5 jaar geleden voltrok, is op het laatste moment afgeblazen. De Pike River Mine werd in november 2010 gesloten nadat er vier explosies waren geweest die 29 kompels het leven kostten. Slechts twee werknemers konden zich in veiligheid brengen.