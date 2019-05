Netflix docu verheerlijkt anti-Trump politica

Het nieuwe Amerikaanse fenomeen: democrate Alexandria Ocasio-Cortez. In een nieuwe flitsende Netflix docu wordt ze bewierookt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Een clichématige eerste scène gevolgd door een eenzijdig beeld van de grootste belofte in de Amerikaanse politiek van dit moment. Tegelijkertijd geeft de Netflix-documentaire Knock Down The House een interessant inkijkje hoe een groep millennials strijdt om de politiek op te schudden, met de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez als geslaagd uithangbord.