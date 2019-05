Ex NTR-baas biedt verslaggever Telegraaf excuses aan

De Telegraafreporter werd dinsdagavond voor Tottenham-Ajax tijdens een live-uitzending voor deze site door een Ajax-hooligan geslagen. Ook cameraman Thom Schelstraete kreeg uit het niets een klap.

Paul Römer, tot vorige maand baas van de NTR, zei donderdag bij het KRO/NCRV radioprogramma Spraakmakers dat Sedee en Schelstrate de bedreiging vanuit de hooligans ’niet al te serieus moeten nemen’.

„Het was niet een hele harde klap. Hij ging niet knock out”, aldus Römer die er nog een schepje bovenop deed: „Hij speelde het even lekker uit, want hij staat hiermee ook weer even in de aandacht. Dit wordt enorm opgeblazen. Het was een dronken mafkees.”

Tekst gaat door onder de tweet

Pim Sedee zei als reactie daarop dat ’geen fijne uitspraken te vinden voor iemand met jouw media-ervaring. En nee, hij sloeg me niet KO, gelukkig maar. Doe jij het volgende live-verslag van het veld? Als aangeschoten wild?”

Ongenuanceerd

Paul Römer antwoordde kort na de uitzending via Twitter bij wijze van excuses aan Pim: „je hebt gelijk, dat kwam er van mijn kant wel wat ongenuanceerd uit. Fysieke agressie is ontoelaatbaar”. „Je moet met je fikken van journalisten afblijven”.

Thom Schelstraete, die een flinke klap kreeg van de kennelijk onder invloed verkerende (en inmiddels aangehouden) hooligan, vindt dat Römer makkelijk oordeelt. „De wereld ziet er vanuit een veilige radiostudio in Hilversum blijkbaar ietsje anders uit...”