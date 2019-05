Gorges van de Ardèche ontzegt toerist glaasje alcohol

Het opmerkelijke besluit van de lokale overheid is bedoeld om drankgerelateerde incidenten te voorkomen. Sinds woensdag 2 mei is het nuttigen van alcohol er verboden en dat decreet blijft van kracht tot 30 september. Het besluit betekent dat alcoholische dranken niet genuttigd mogen worden door wandelaars en bootgebruikers die in dit populaire natuurgebied zijn neergestreken.

Om het verbod te handhaven, zullen de lokale autoriteiten regelmatig controles uitvoeren. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 38 euro.

De verwachting is dat 1,5 miljoen toeristen deze zomer het populaire Franse gebied zullen bezoeken, onder wie 180.000 kajakers. Of het alcoholverbod invloed heeft op de toeristenstroom is nu nog niet te overzien.

