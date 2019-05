Forum wil Zuid-Holland besturen met VVD en CDA

Telegraaf-columnist Wiegel had een paar weken geleden juist pas op de plaats gemaakt, zodat FVD, VVD en CDA de tijd hadden om met elkaar te overleggen. Daarbij zijn „geen onoverbrugbare verschillen geconstateerd”, schrijven de drie partijen donderdag in een brief aan Wiegel. Forum voor Democratie werd bij de Statenverkiezingen op 20 maart de grootste partij in Zuid-Holland. VVD werd tweede, CDA zesde.

Partijleider Thierry Baudet van Forum is blij met het bereikte akkoord op hoofdlijnen. Er zijn nog drie zetels nodig om tot een meerderheid te komen. Hij noemt SGP of 50PLUS „en misschien zelfs Partij van de Arbeid” als kandidaten om mee te gaan praten. „Alle partijen die op inhoud met ons willen samenwerken, nodigen we uit om met ons om de tafel te gaan zitten om een zo breed mogelijke coalitie te maken.”

Wiegel ontvangt dinsdag de overige partijen om te horen wie bereid is met FVD, VVD en CDA verder te vergaderen.

Klimaat

FVD is een fel tegenstander van de plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar het is in de onderhandelingen geen struikelblok geworden. De energietransitie moet betaalbaar zijn en steun onder de bevolking hebben, aldus de drie partijen.

Ze zien „veel mogelijkheden in verdere innovaties zoals restwarmte (de warmterotonde), geothermie en waterstof.” Nieuwe windmolens op land zijn volgens de partijen niet nodig omdat de provincie Zuid-Holland haar verplichtingen op dat gebied al is nagekomen.