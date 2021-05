Rechercheurs, archeologen en speurhonden zoeken lichaam Sumanta

Premium Binnenland

Zoektocht naar Sumanta: Google-data leidden naar De Hulk

Het gebied in Scharwoude dat onlangs is uitgekamd in verband met de verdwijning van Sumanta Bansi, kwam in beeld door opgevraagde telefoondata van de verdachte vader en zoon B. bij Google. Onderzoek wees ook uit dat daags na de verdwijning een nieuw bed werd bezorgd bij de familie.