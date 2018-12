Jongen (14) vast na overval met mes

Toevalligerwijs werd hij niet lang daarna toch gepakt. De politie ging af op een andere melding, ook in Rosmalen. Een jongen had de politie gebeld omdat hij een conflict had over de verkoop van een fiets. Drie jongens waren verhaal gaan halen bij het huis van de jongen.

Agenten vonden op de smartphone van de veertienjarige aanwijzingen dat hij kort daarvoor de overval had gepleegd. Ze pakten hem op en hij zit nog steeds vast.