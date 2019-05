Bootje alleen nog voor elite

Arend Nieboer is resoluut. Hij draagt niet meer bij aan de economie van Amsterdam door de nieuwe regels. Die zijn volgens hem te rigide. „Ik vertrek wel naar Zaandam.” Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Alle boten die in Amsterdam varen moeten in 2025 uitstootvrij zijn. De rondvaartbranche is niet de enige die zich aan de nieuwe regels moet houden. Iedereen die met boot op het Amsterdams binnenwater wil varen, wordt op hoge kosten gejaagd. Net als de vele jachthavens.