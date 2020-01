’Hoe laf ben je dan?’

Snackbareigenaar Mike (r.) en zijn medewerker Joey staan bij het bordje waarnaast de geldbus stond die bedoeld was voor kwetsbare kinderen. Een overvaller met een mes roofde hem mee. Ⓒ Martin MOOIJ

UITGEEST - Hij kwam dreigend binnen met een groot mes, en had maar één boodschap voor het personeel van snackbar ’t Luifeltje in Uitgeest: geld! Daarop griste de laffe overvaller een goed gevulde spaarpot weg die was bedoeld voor arme kinderen uit de regio. Die lafhartige greep doet nog het meest pijn.