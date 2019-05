’Filmende’ damcoach biedt slaapplekken aan

Zowel de dambond als de organisatie van het Brunssum Open is op de hoogte van de praktijken van Henk S., maar kan er weinig aan doen. „Hij doet dit op eigen titel en maakt geen deel uit van de organisatie. Hij biedt dit aan, maar het kan goed zijn dat niemand meer gebruik maakt van het aanbod”, zegt toernooidirecteur Dieter van Gortel.

Van Gortel reageert op een bericht van Omroep Gelderland, dat donderdag meldde dat Henk S. op zijn Facebook mensen plekjes op een camping aanbood rondom het toernooi. Het bericht op Facebook is inmiddels verwijderd. Henk S. zelf hangt de telefoon direct op als hij hoort dat hij De Telegraaf aan de lijn heeft.

Jicht

Deze krant onthulde dat S. geschorst is lopende het onderzoek naar ’heimelijk filmen’ in zijn huis. De 63-jarige man organiseerde zelf regelmatig damtoernooien, waarvoor hij van heinde en verre dammers liet overkomen, soms zelfs uit het buitenland. Deze dammers, vaak ook kinderen, konden bij hem in Culemborg slapen.

Een meerderjarige dammer ontdekte vorig jaar een camera in de douche en stapte naar de politie. Volgens bronnen zouden zich inmiddels meer mensen hebben gemeld met recente en minder recente verhalen over Henk S., die zelf ontkent iets te hebben misdaan. Volgens hem had hij last van jicht en wilde hij daar opnamen van maken, omdat hij anders niet kon zien hoe de kwaal zich ontwikkelde.

Van Gortel vertelt dat S. medeoprichter was van zijn toernooi, maar al tijden geen rol meer speelt. Wel biedt hij ieder jaar plekken op een camping aan. Daar maakten soms tientallen mensen gebruik van.

Verbazing

Voorzitter van de dambond KNDB, Ebbo de Jong noemt het ’verbazingwekkend’ dat S. slaapplekken aanbiedt. „Ik schat zo in dat iedereen wel weet dat wij hem geschorst hebben. Hij doet dit volledig los van de bond, dus wij kunnen niet zo veel. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die hun kinderen aan hem toevertrouwen.”

Het bestuur van het Brunssum Open gaat de kwestie bespreken, maar Van Gortel distantieert zich voorlopig niet van het aanbod van de geschorste damcoach. Hij is immers niet veroordeeld, en hoewel het onderzoek nog loopt, is het al lange tijd stil uit de hoek van het Openbaar Ministerie. „Ik heb hen wel gebeld, maar ze vertelden me dat ik niet in de positie ben om meer informatie te krijgen. Dan houdt het op”, aldus de toernooidirecteur.

Hij vervolgt: „Als hij in ons organisatieteam zou zitten, zouden we maatregelen hebben genomen. Maar de damwereld is klein en de mensen die gebruik maakten van het aanbod om te kamperen, kenden hem goed. Dus die weten ook wat ze doen als ze nu opnieuw een deal met hem maken.”