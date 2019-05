Girafje Khaleesi speelt voor het eerst buiten

Eenmaal gewend, galoppeerde de kleine netgiraffe al snel over de Savanne. Ook de koedoes waarmee de giraffen het perk delen, kwamen nieuwsgierig een kijkje bij haar nemen.

De netgiraffe is vernoemd naar de drakenkoningin in de serie Game of Thrones.

