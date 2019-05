Benzine- en dieselauto’s in 2030 verboden in Amsterdam

De hoofdstad gaat fors inzetten op nieuwe milieuzones om de lucht in Amsterdam schoner te maken, blijkt uit het plan. In 2020 worden dieselpersonenauto’s die ouder dan 15 jaar zijn binnen de ring geweerd. De milieuzone voor vracht- en bestelwagens wordt bovendien uitgebreid. Verkeerswethouder Sharon Dijksma heeft dat in het ’actieplan schone lucht’ opgenomen. Daarin staat dat ál het verkeer in Amsterdam in 2030 uitstootvrij moet zijn.

Er wordt in het plan ingezet op het vervangen van benzine- en dieselmotoren door uitstootvrije alternatieven zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof. „Om dat te bereiken is gekozen voor een aanpak die tot 2030 steeds meer soorten voertuigen op steeds meer plekken in de stad uitstootvrij maakt”, aldus de gemeente.

In 2030 moet al het verkeer in de bebouwde kom uitstootvrij worden. Aangezien verschillende maatregelen uit het actieplan tot kosten en ongemakken kunnen leiden voor bewoners en ondernemers, faciliteert de gemeente de transitie naar schoner vervoer. Bijvoorbeeld met subsidie- en ontheffingsregelingen, zoals een sloop- of vervangingsregeling.

Het laadnetwerk in de stad wordt verder uitgebreid door de gemeente: wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen. Is de capaciteit ontoereikend, dan worden er laadpunten bijgezet. Ook het aantal snelladers wordt uitgebreid. Subsidies en privileges als parkeervergunningen worden ingezet om alle bewoners te stimuleren om schoon vervoer te kiezen.

’Vieze lucht sluipmoordenaar’

Wethouder Sharon Dijksma: „We willen schonere lucht voor alle Amsterdammers. Vieze lucht is nu nog te vaak een sluipmoordenaar. Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht. We gaan er alles aan doen om die situatie te verbeteren. Zo krijgen we letterlijk een gezondere en leefbaardere stad.”