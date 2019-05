100 snelheidsmaniakken verrassen Duitse politie

De politie richtte mobiele en stationaire controleposten in om de andere wagens te lokaliseren en op overtredingen te betrappen. Twee helikopters ondersteunden de opsporingsactie. De racekaravaan reed, zonder ongelukken te veroorzaken, in oostelijke richting. Het is onduidelijk waar de coureurs, naar verluidt aan het stuur van onder meer Porsches, Ferrari’s en Lamborghini’s, zijn gestart.

Een getuige zei op de NDR-radio een aantal Noorse kentekens te hebben gezien. Het zou kunnen gaan om deelnemers aan de ’Eurorally’ van Oslo naar Praag waar reclame voor is gemaakt. De etappe van donderdag ging volgens de informatie van de Duitse stad Kiel naar Szczecin net over de grens in Polen.

Milieu

Op verscheidene delen van de Duitse autobanen geldt overigens geen snelheidslimiet. Het idee het maximum op 120 km/u te stellen om de verkeersveiligheid te bevorderen en het klimaat te beschermen, vond geen gehoor. Minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) zei onlangs dat geen zinnig mens zo’n voorstel zal steunen. Verbieden en beperken hebben volgens hem geen zin. Ook zijn collega van Milieu Svenja Schulze (SPD) noemde die discussie achterhaalde symboolpolitiek.