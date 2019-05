‘We zijn bang voor ons eigen volkslied’

Amsterdam - Columnist en analist Syp Wynia is te gast in de podcast Het Land van Wierd Duk. Een rel deze week in Winterswijk: daar werd het volkslied geschrapt uit het Bevrijdingsconcert omdat dat niet zou passen in een viering samen met de Duitsers. Durven Nederlanders hun eigen volkslied niet meer te zingen? En: waarom je wel zou moeten gaan stemmen bij de Europese verkiezingen en we bespreken de waanzin rondom het klimaatbeleid.