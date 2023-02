Strengere regels voor sociale media en online winkelen in strijd tegen malafide verkopers

Het uiteindelijke doel van deze regelgeving, die in de hele Europese Unie wordt ingevoerd via de zogenoemde Digital Services Act, is dat gebruikers ’een sterkere rechtspositie krijgen’, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). Nederland heeft er bijvoorbeeld voor gepleit dat online marktplaatsen, zoals Bol.com, meer informatie bekend moeten maken over de bedrijven die via hun platform verkopen.

Dat moet het makkelijker maken om slechtwillende handelaren op te sporen, of hen überhaupt te ontmoedigen. Daarnaast moet het makkelijker worden om je account en de bijbehorende verzamelde informatie te verwijderen, bijvoorbeeld als je van een bepaald sociaal medium af wil. Het indienen van een klacht bij een online platform moet ook makkelijker worden.

De eerste stappen in die richting worden vrijdag gezet. Online platforms moeten dan duidelijk maken hoeveel actieve gebruikers ze hebben, zodat de Europese Commissie de grootste diensten eruit kan filteren. Die krijgen dan vanaf de zomer meer verplichtingen: ze moeten bijvoorbeeld jaarlijks beoordelen wat de risico’s van hun handel en diensten zijn.

Sterkere rechtspositie

„Met deze EU-regelgeving krijgen zakelijke en privé gebruikers van digitale diensten een sterkere rechtspositie”, zegt minister Adriaansens. „Modernisering van de digitale markt in de EU is van belang om eerlijke concurrentie te bevorderen en consumenten te beschermen. We blijven innovatie stimuleren, worden minder afhankelijk van grote platforms, creëren meer markttoegang, gaan de verspreiding van illegale inhoud en oplichting van consumenten en ondernemers tegen.”

De Europese regels moeten mensen ook beter gaan beschermen tegen ongewenste advertenties en nepnieuws. Zo wordt het verboden om reclame te personaliseren op basis van geloofsvoorkeuren of seksuele geaardheid. En minderjarigen zijn strenger beschermd tegen ongepaste reclame.

Desinformatie en nepnieuws

Online platformen en zoekmachines moeten daarnaast strenger optreden tegen desinformatie en nepnieuws. Zij krijgen een verantwoordelijkheid om de risico’s voor de samenleving en democratie te verminderen. De handhaving van alle nieuwe regels wordt door de bedrijven zelf betaald via een nieuwe heffing.

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om aan alle nieuwe regels te voldoen.