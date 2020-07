Nachtelijke steekpartij Noorwegen: één vrouw dood, twee gewond

Een eerste melding kwam rond middernacht binnen bij de lokale politie. Zwaarbewapende agenten, een politiehelikopter en negen ambulances rukten uit. Inwoners van het stadje werd opgeroepen binnen te blijven. Het is niet duidelijk wat het verband is tussen de steekpartijen. De politie hield één verdachte man aan. Over zijn motief wordt mogelijk later meer duidelijk.

Eén van de slachtoffers werd neergestoken bij het centrale busstation van de stad. Een ander werd neergestoken bij haar eigen huis. „We zaten thuis tv te kijken toen er plotseling werd aangeklopt. Toen ik de deur open deed, probeerde hij me te steken. Maar ik kon net op tijd wegspringen”, aldus een aangevallen man tegen een lokale krant. Kort daarna werd zijn vrouw in de arm gestoken met het mes.

Volgens de omroep NRK werd de dader door één van de slachtoffers herkend. De politie komt woensdag met meer informatie.