Paniek in Haagse bios tijdens Hotel Mumbai na ’vreemd gedrag’

Vier mannen zouden een dreigende indruk hebben gemaakt in een bioscoopzaal waar op dat moment de film Hotel Mumbai te zien was. Toen de dodelijke aanslagen in de film aan bod kwamen, stonden de vier mannen plotseling tegelijkertijd op en gingen ze op verschillende plekken in de zaal zitten. Daardoor raakten andere bioscoopgangers in paniek, meldt het AD. Enkele filmkijkers verlieten direct de zaal en lichtten de politie in, aldus een woordvoerder.

De zaal werd daarop al snel leeggehaald door een grote politiemacht in kogelwerende vesten en in burger. Alle bioscoopgangers werden gecontroleerd. Ook werd een helikopter ingezet. Kort na de eerste melding konden twee verdachten worden opgepakt. Zij konden zich niet identificeren. De politie verhoort hen en wil vooral weten waarom ze zich zo vreemd gedroegen. De twee anderen kwamen met de schrik vrij.

„Je zit naar aanslagen te kijken op het scherm, en dan gebeurt dít”, zegt een geschokte bioscoopganger tegen de krant. De film werd na de oproer overigens gewoon hervat.