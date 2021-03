Politie Den Helder met zes auto’s naar inbreker: ’Verdachte aangetroffen’

„Eerlijk is eerlijk, als je een inbreker op heterdaad hebt aangehouden, geeft dat toch wel een soort van kick”, schrijft de politie op sociale media. De agenten schoten dus rechtop tijdens de avonddienst toen ze een melding kregen over een inbreker. Een prachtige klus.

Met zes auto’s kwamen de agenten ter plaatse. Er was gerommel te horen. De buitendeur was al opengemaakt. „Binnen in de woning hoorden wij de hond van de bewoner blaffen. Wij zijn de woning ingegaan en troffen daar de verdachte aan.”

Wat bleek? „Een buurtkat had de balkondeur open gekregen, was de woning in gegaan en naar beneden gelopen. Daar was hij zodanig van de hond geschrokken waardoor er een vaas omver was gegaan, waarvan de bewoner dus wakker was geworden.”

De kat is weer buitengezet. „Op onze preek gaf hij geen reactie.”