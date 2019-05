Zes oorlogsslachtoffers op Ereveld Loenen geïdentificeerd

De tot voor kort onbekende mannen lagen anoniem begraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

Van nog tien andere mensen die op het Ereveld begraven liggen, heeft de BIDKL een vermoeden wie ze zijn. „Maar daar moet het NFI nog uitsluitsel over geven. Die rapporten zijn nog niet binnen”, stelt een woordvoerder.

Projectleider van het onderzoek Els Schiltmans zegt in Andere Tijden dat het een race tegen de klok is. „We willen nog levende kinderen van de slachtoffers terugvinden, daarom moeten we opschieten.”

103 onbekenden

Na de oorlog zijn de stoffelijke resten van duizenden, door ongevallen en bombardementen omgekomen Nederlanders teruggebracht naar Nederland. Het overgrote deel werd onder eigen naam begraven. Van een klein deel van de slachtoffers was echter geen naam bekend. 75 jaar na de oorlog wordt daarom een laatste poging gedaan om deze 103 ongeïdentificeerde mannen en vrouwen een naam terug te geven. Niet eerder werd zo’n grote groep onbekende Nederlanders geïdentificeerd, aldus de NTR.

Een van de geïdentificeerden is Johannes Werkhoven. Zijn kleindochter: „Johannes was de grote liefde van mijn oma. Overal in haar huis hingen foto’s van hem. Ze hertrouwt nooit en als ze sterft in 2004 weet ze niet dat hij anoniem op het Ereveld ligt. Binnenkort gaan we een steen met zijn eigen naam op zijn graf leggen begraven, dan is het rond.”