Nederlandse (55) gearresteerd in Spanje na vondst ingenieuze verborgen ’cannabismuur’

Dat meldt het Spaanse medium Murcia Today. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog geen hulp verzoek om consulaire bijstand te hebben ontvangen. „Als dat later het geval is, zullen we die alsnog verlenen”, zegt een woordvoerder.

Ⓒ politie spanje

De Spaanse politie ontdekte bij een controle, nadat er signalen waren binnengekomen dat er illegale handel werd gedreven, zeker 300 planten, die waren verstopt achter een overdekte inpandige marihuanaplantage. Die was opgezet bij een landelijk huis dat aan de vrouw toebehoorde bij Lorca, een gemeente in de provincie Murcia, in het zuidoosten van het land. Agenten ontdekten dat er op het terrein van de vrouw een loods was ingericht als timmerwerkplaats met een ’valse’ mobiele wand waarachter de planten werden gekweekt, zo stelt het medium. De toegang werd ook verborgen tot drie gecompartimenteerde kamers die waren uitgerust met een geavanceerd verlichtings- en koelsysteem om de marihuana te kunnen kweken.

Tijdens de inval in het landelijke gebied vlakbij kasteel La Torrecilla, net buiten de bebouwde kom van Lorca, nam de politie uiteindelijk anderhalve kilo marihuanaknoppen in beslag die al waren gesneden, gedroogd en klaargemaakt voor distributie op de illegale markt. Ook werden er 336 marihuanaplanten, 45 led-lampen, drie airconditioners, drie koolstofluchtafzuigapparaten en acht ventilatoren ontdekt om de clandestiene handel te kunnen drijven. De Nederlandse vrouw is al voor de rechter verschenen op verdenking van een vermeend misdrijf tegen de volksgezondheid. Ze zit vast en hoort binnenkort welke straf ze krijgt.