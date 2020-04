Corona-bloedbad in Nigeria: politie schiet 18 mensen dood

Steden als Abuja en Lagos zitten vanwege het coronavirus op slot. Ook in andere delen van het land gelden strenge maatregelen, waar politieagenten en militairen op toezien. Dat leidt op meerdere plekken tot bloedige confrontaties. De mensenrechtencommissie registreerde in Nigeria 105 mensenrechtenschendingen door veiligheidsmensen die controleren of de coronamaatregelen in het land worden nageleefd en noemt het geweld „buitensporig en onevenredig.”

De nationale politiewoordvoerder vindt het rapport van de commissie „te algemeen.” „De commissie zou details moeten geven over degenen die zijn vermoord. Aantallen, namen en de plekken waar het is gebeurd. Dan kunnen wij actie ondernemen”, zei Frank Mba. Hij benadrukte dat het naleven van de regels van de lockdown op „professionele” wijze wordt gecontroleerd.

Waarom de agenten het vuur openden op de mensen is nog onduidelijk, maar de groep zou zich niet aan de regels hebben gehouden.