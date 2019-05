Arrestatiebevel tegen politiek tegenstander Maduro

López had huisarrest maar kwam dinsdag op verzoek van zelfbenoemde president Juan Guaído vrij. Samen met zijn vrouw en één van zijn drie zoons zocht hij woensdag eerst zijn toevlucht in de ambassade van Chili en later in die van Spanje.

Het hooggerechtshof wil hem arresteren omdat hij een bevel voor huisarrest van de rechtbank heeft geschonden. López zat vast voor het aanzetten tot gewelddadige protesten in 2014.

