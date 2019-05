Dierenpolitie treft dode hond in vuilniszak aan

Een voorbijganger zag op het water een vuilniszak drijven en besloot toen om de politie te bellen. In de zak werd een dode herderachtige hond aangetroffen. Het dier lag vermoedelijk al enkele dagen in het water.

Het is volgens de dierenpolitie onduidelijk of de hond al dood was toen hij in de zak werd gestopt. Het kan ook een geval van dierenmishandeling zijn geweest. Het dier was niet gechipt.