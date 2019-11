Politie deelt beelden molotovgooier

Op zondag 26 mei van dit jaar gooide een onbekend persoon voor het eerst een molotovcocktail naar het bureau. Op de vrijgegeven beelden is een man te zien die alleen donkerkleurige kleren draagt. Ook heeft hij een plastic tas van de Jumbo vast. Even later gooit hij een molotovcocktail naar het bureau die hij op twee meter na weet te raken. Vervolgens rent hij weg.

Het politiebureau was twee weken geleden, op maandagochtend 21 oktober, opnieuw doelwit. Ditmaal wist een persoon het kantoor van de politie wel te raken. Bij de ingang ontstond ’een korte, felle brand’, aldus woordvoerder Dion Luijten. „Je zou haast denken dat hij heeft geoefend met gooien.”