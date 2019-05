Steun VS aan Jemen-oorlog blijft na veto Trump

Het was de eerste keer tijdens zijn presidentschap dat Trump vorige maand zijn veto uitsprak. Ⓒ AP

WASHINGTON - De Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen blijft voorlopig. In de Senaat was donderdag geen steun genoeg om een resolutie door te drukken die de steun stopzet. President Donald Trump had eerder een veto over die resolutie uitgesproken.