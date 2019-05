Politie zoekt daders na schietpartij Bijlmer

In ieder geval een persoon is gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer is opgeroepen.

Even na 22.00 uur is er een Burgernetbericht uitgegaan waarin twee ’daders’ worden genoemd. Het gaat om een blanke jongen met zwarte pet en kleding van ongeveer 1.80 meter lang. De tweede verdachte is een donker getint persoon met een muts op, die ook in het zwart is gekleed.

De politie benadrukt de twee niet te benaderen, maar meteen 112 te bellen.