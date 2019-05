Legendarische tekening Mandela brengt ruim ton op

’The Cell Door, Robben Island’ Ⓒ AFP

NEW YORK - Een tekening die wijlen Nelson Mandela maakte van de deur van zijn cel op Robbeneiland heeft op een veiling in New York meer dan 100.000 euro opgebracht. Mandela’s dochter Pumla Makaziwe Mandela had de tekening bij veilinghuis Bonhams te koop aangeboden.