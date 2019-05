Hiddema komt niet van riante vergoeding af: ’Geld gaat naar kattenopvang’

Het zou gaan om zo’n 14 duizend euro. De tweede man van Forum kreeg een extra vergoeding van 24 duizend euro netto per jaar. Zelf had hij daar geen erg in, zei hij na de ophef rondom dezelfde regeling voor Limburger Dion Graus. De vergoeding geldt voor Kamerleden die verder dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen, om verblijf in Den haag van te kunnen betalen.

Hiddema staat ingeschreven in Maastricht, waar de advocaat kantoor houdt. Hij woont echter vooral in Amsterdam. Daar gaat hij zich nu ook officieel inschrijven, zegt hij tegen de Volkskrant.

Bureaucratie

Het geld zou hij overigens in theorie gewoon mogen houden, maar dat weigert Hiddema. „Ik sta met een zakje geld en ze willen het niet hebben. Er moet een wettelijke grond zijn om het geld te kunnen terugstorten en die is er niet. Zo is het mij ingepeperd.”

Het Kamerlid gaat het geld daarom maar naar ’een nobel doel’ storten, zegt hij tegen de krant. „De menselijke soort kan me nu even het dak op, dan geef ik het wel aan de poezenboot (Amsterdams dierenasiel, red.). Ik heb een intense liefde voor het kattenbeest.”

