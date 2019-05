Segers waarschuwt: ’Joden trekken weg uit Europa’

,,Joden trekken zelfs weg uit Europa. Dat op een continent met zo’n ereschuld richting de Joodse gemeenschap’’, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. ,,We mogen niet wegkijken.’’ Er wordt een petitie op internet gezet en de partijen pleiten voor zwaarder bestraffen van misdaden die voortkomen uit Jodenhaat en meer aandacht in onderwijs voor het gevaar van antisemitisme.

Volgens SGP-leider Kees van der Staaij schreeuwt het toenemende antisemitisme om een weerwoord. ’Het vergif’ verspreidt zich namelijk, waarschuwt hij. ,,Een Joodse vrouw uit Almere vertelde me dat kinderen haar uitscholden. Ze riepen dat het een grote fout was dat niet haar hele familie was uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Als je dat hoort, dan breekt je hart.’’

