Ontslagen #MeToo-voorlichter weer aan de slag bij GroenLinks

De bewuste persvoorlichter werd vorig jaar maart door de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer uit zijn functie gezet, nadat een stagiaire in december had gemeld dat ze door hem was aangerand.

In eerste instantie gunde de partij van Jesse Klaver de woordvoerder nog een ’tweede kans’ omdat hij veel berouw had getoond. Later werd er alsnog een einde aan zijn dienstverband gemaakt.

De woordvoerder claimde via de kantonrechter 50.000 euro ontslagvergoeding, omdat GroenLinks hem ’lasterlijk’ zou hebben bejegend. De rechter wees dit af.

Zoenen

In de rechterlijke uitspraak werd een GroenLinks-mail uitgebreid besproken. Daaruit bleek dat de persvoorlichter de stagiaire na het kerstfeest tegen haar wil probeerde te zoenen en betasten. „Aangezien jij bleef aandringen, raakte de vrouw in paniek en voelde ze zich angstig”, staat in de GroenLinks-mail. „Naar toen bleek, was ze haar tas kwijtgeraakt. Op een gegeven moment ben jij weggegaan en je hebt de vrouw midden in Den Haag, wetende dat zij niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten.”

Humberto Tan vroeg Jesse Klaver naar het voorval tijdens een uitzending van RTL Late Night. De GroenLinks-voorman reageerde emotioneel. „Dat dit kan gebeuren op een plek waar ik verantwoordelijk ben, is verschrikkelijk. Wat ik hiervan leer is dat het dus overal kan gebeuren, zelfs in een organisatie waar je zelf werkt en waarvan je denkt: dit is een veilige werkomgeving. En dat maakt mij verdrietig.”

Nieuw werk

Krap een jaar later is de ontslagen GroenLinkser aan de slag als woordvoerder voor oud-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, tegenwoordig wethouder Duurzaamheid en Energietransitie in Den Haag. De twee werkten al eerder nauw samen. Toen Van Tongeren nog in de Tweede Kamer zat, was de persvoorlichter ook al haar woordvoerder.

In een reactie doet de politica net alsof ze niets met de benoemingsprocedure te maken heeft gehad. „De gemeente Den Haag kijkt naar iemands hele cv en de match op de functie. Verder heb ik geen commentaar”, laat ze weten. Navraag bij de gemeente leert echter dat de gemeente wel degelijk meerdere kandidaten heeft geleverd voor de functie. Het was Van Tongeren die de uiteindelijke keuze maakte.

De persvoorlichter is nooit veroordeeld. „In het algemeen geldt voor een benoeming bij de gemeente Den Haag dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. „Als die wordt verstrekt, dan is er geen beletsel om tot benoeming over te gaan. Overigens was de gemeente Den Haag op de hoogte van de publicaties.”

De woordvoerder zelf geeft niet thuis bij reactieverzoeken.

Een zegsman van Klaver is summier: „Hij heeft een nieuwe baan. Daar gaan we niet op reageren.”