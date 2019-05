Evert de Graaf deed 75 keer mee aan ’Te land, ter zee en in de lucht’

Klaar voor de start. Luttele seconden is de deelnemer hoofdpersoon op televisie. En daar was het om te doen. Ⓒ Evert de Graaf

Amsterdam - Te land, ter zee en in de lucht. Duizenden medelanders hadden een nat pak of blauwe plekken over voor three seconds of fame. Evert de Graaf deed 75 keer mee aan het programma dat 38 jaar liep. En deed er acht jaar over om een goed gedocumenteerd eerbetoon van 209 pagina’s te schrijven.