Er zijn vaak discussies over het fascisme in Italië

Tv-kijkers van de Italiaanse staatsomroep Rai in de regio Emilia-Romagna schrokken zich laatst rot. Ze werden getrakteerd op een kersvers filmpje met zwarthemden die enthousiast spraken over de fascistische dictator Benito Mussolini, zonder dat er afstand van hen werd genomen. Ze waren met circa 300 mensen in Predappio, de geboorteplaats van Mussolini, om de dood van Il Duce 74 jaar geleden daar te herdenken.